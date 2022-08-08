В Екатеринбурге потушили крупный пожар под ЛЭП

К тушению пожара преступили после отключения электроснабжения.

В Екатеринбурге потушили крупный пожар под линией электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидет произошел вечером 7 августа. На территории в 1050 кв.м. горели деревянные поддоны. Провода над ними обгорали и падали. К тушению пожара преступили после отключения электроснабжения. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Также в пресс-службе ГУ МЧС отметили, что с огнем боролись 15 единиц техники и 44 человека личного состава.

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