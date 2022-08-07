В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в субботу 6 августа в провинции Фуцзянь. Деревянный арочный мост обрушился в результате пожара и сгорел. Пострадавших нет.
Сообщается, что это второй случай, когда мост пострадал от пожара. В 1708 году он пострадал от пожара и спустя 34 года был восстановлен.
Ранее мы сообщали, что в пожаре на нефтехранилище на Кубе погиб один человек.
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