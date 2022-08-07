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В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет

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Это второй случай, когда мост пострадал от пожара.

В Китае обрушился деревянный мост, которому было более девятисот лет. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в субботу 6 августа в провинции Фуцзянь. Деревянный арочный мост обрушился в результате пожара и сгорел. Пострадавших нет.

Сообщается, что это второй случай, когда мост пострадал от пожара. В 1708 году он пострадал от пожара и спустя 34 года был восстановлен.

Ранее мы сообщали, что в пожаре на нефтехранилище на Кубе погиб один человек.

Видео: YouTube / 01 unlisted

Теги: деревянный мост, китай, обрушение, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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