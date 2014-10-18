В пожаре на нефтехранилище на Кубе погиб один человек

В результате происшествия 121 человек получили травмы и ожоги.

В результате крупного пожара на нефтехранилище на Кубе погиб один человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Инцидент произошел 5 августа в провинции Матансас. Из-за удара молнии в одном из резервуаров нефтехранилища начался пожар. Тушение огня продолжается больше суток.

В результате происшествия 121 человек получили травмы и ожоги. Еще 17 человек, согласно официальным данным, пропали без вести.

Ранее мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в здании железнодорожного вокзала после обстрела.

Видео: YouTube / Mario J. Pentón