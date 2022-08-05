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Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в здании железнодорожного вокзала после обстрела

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По данным чиновника, обстрел города велся со стороны ВСУ.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в здании железнодорожного вокзала после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. Чиновник уточнил, что воспламенение фиксируется в Киевском районе. Он подчеркнул, что станция "Донецк" представляет из себя основной железнодорожный вокзал столицы Донецкой народной республики, который в настоящий момент временно не функционирует. Движение через него приостановлено с момента начала конфликта с киевским режимом в 2014 году.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла девушка.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: алексей кулемзин, вокзал, днр, донбасс, донецк, мэр, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости, События на Украине,

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