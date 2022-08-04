При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла девушка

Официальных данных о пострадавших и погибших в трагедии на текущий момент нет.

При обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла девушка. Об этом сообщили очевидцы, которые видят последствия трагедии, зафиксированной на территории Донецкой народной республики днем 4 августа. Местные жители утверждают, что тело жертва находится около отеля "Донбасс Палас", который находится в самом центре города. Уточняется, что одна из стен гостиницы также получила повреждения. Предположительно, погибшей оторвало ноги.

Напомним, что с утра 4 августа в центре Донецка прогремело уже пять взрывов. Журналисты из "РИА Новости" со ссылкой на очевидцев уточнили, под удар попали два жилых дома, находящихся на Театральном проспекте. Из-за ракетных обстрелов в Донецке власти региона не смогли начать траурную церемонию прощания с командиром дивизиона РСЗО "Град" Ольгой Качурой.

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Фото и видео: Telegram / SHOT