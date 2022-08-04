При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла девушка

При обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла девушка. Об этом сообщили очевидцы, которые видят последствия трагедии, зафиксированной на территории Донецкой народной республики днем 4 августа. Местные жители утверждают, что тело жертва находится около отеля "Донбасс Палас", который находится в самом центре города. Уточняется, что одна из стен гостиницы также получила повреждения. Предположительно, погибшей оторвало ноги.
Напомним, что с утра 4 августа в центре Донецка прогремело уже пять взрывов. Журналисты из "РИА Новости" со ссылкой на очевидцев уточнили, под удар попали два жилых дома, находящихся на Театральном проспекте. Из-за ракетных обстрелов в Донецке власти региона не смогли начать траурную церемонию прощания с командиром дивизиона РСЗО "Град" Ольгой Качурой.
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Фото и видео: Telegram / SHOT
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