Пилот не пострадал во время инцидента.

На Камчатке вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку. Об этом журналистам рассказали в межрегиональном управлении по транспорту от Следственного комитета России. По данным специалистов, на воздушном борту находился только один человек. Речь идет о летчике, он не пострадал в результате падения. По данным Telegram-канала 112, за штурвалом судна находился Алексей Резник.

Около 10 часов местного времени (в час ночи по московскому времени) Ми-2 совершил жесткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка, в районе реки Налычево). пресс-служба УТ СК РФ

В результате аварийной посадки завалился на левый борт. У вертолета овреждены винты. Известно, что воздушное судно вылетало с территории аэропорта "Авачинский" и делало остановки в парке "Налычево" и в бухте Шлюпочной. затем экипаж должен был вернуться обратно в аэропорт вылета.

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Фото и видео: Следственный комитет России