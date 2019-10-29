На военный парад в Петербурге выйдет более сотни единиц техники

Перед масштабным мероприятиям военнослужащие продезинфицировали все экспонаты.

На военный парад в Петербурге, который состоится 24 июня на Дворцовой площади, выйдет порядка 100 единиц военной техники и вооружения. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, 2 июня все парадные "экспонаты" обработали с дезинфицирующими средствами.

Известно, что военнослужащие обработали корпуса боевых машин и другого автомобильного транспорта, а также очистили боевые отделения и салоны транспортных средств. В ходе обработки под специальным раствором оказалось также 10 тысяч квадратных метров территории площадки, на которой проходит подготовка пеших и механизированных расчетов. На парад выйдут танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные ракетные системы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Путин объявил 24 июня и 1 июля нерабочими днями.

Фото: Piter.TV