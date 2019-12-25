ПК "Севкабель" признали банкротом. Введено конкурсное производство

Истцом выступило ООО "Верста".

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ООО "Производственная компания "Севкабель"" и постановил ввести в отношении компании конкурсное производство. Иск по делу подало ООО "Верста", говорится в материалах картотеки арбитражных дел, опубликованных 24 ноября.

Причиной банкротства ПК, как говорится на официальном сайте самого "Севкабеля", стало наличие поручительство по кредитам АО "Росскат" под управлением "Траст". Сообщается, что "Росскат" решил ликвидировать производственную компанию еще в октябре, после того, как летом "передумал одобрять переезд" предприятия на площадку Кировского завода.

Ранее мы писали, что суд признал совладельца "Юлмарта" Костыгина банкротом.

Фото: скриншот sevkab.ru