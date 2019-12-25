Суд признал совладельца "Юлмарта" Костыгина банкротом

Компания обанкротилась из-за конфликта акционеров.

Во вторник, 24 ноября, Арбитражный суд признал владельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина банкротом. Информация о решении опубликована в картотеке арбитражных судов.

Отмечается, что решение было принято по иску банка ВТБ на сумму больше 600 миллионов рублей. Отчет будет предоставлен финансовым управляющим к середине марта следующего года. Ритейлер обанкротился и прекратил работу из-за конфликта акционеров.

Напомним, что петербургский суд признал банкротом "дочку" "Юлмарта".

Сама компания была признана банкротом в феврале.

Фото: Piter.TV