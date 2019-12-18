"Севкабель" переедет на Кировский завод до конца года

Производство завода "Севкабель" на Кожевенной линии в Петербурге готовится к переезду: до конца текущего года предприятие займет место на территории кластера "Кировского завода". Об этом сообщили 6 мая в официальной группе завода "ВКонтакте".
Решение о переносе приняли на недавнем совете директоров. По словам гендиректора завода, Сергея Ярмилко, переезд – важный шаг для развития предприятия.
Сегодняшнее развитие "Севкабеля" невозможно в рамках текущих территориальных границ и инфраструктуры производственных помещений.
Сергей Ярмилко, гендиректор завода
В следующем квартале, сообщил Ярмилко, пройдет первый этап демонтажа завода, а до конца четвертого предприятие полностью освободит занимаемую территорию.
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Видео: СЕВКАБЕЛЬ | SEVCABLE / "ВКонтакте"
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