"Севкабель" переедет на Кировский завод до конца года

Уже в следующем квартале пройдет первый этап демонтажа зданий.

Производство завода "Севкабель" на Кожевенной линии в Петербурге готовится к переезду: до конца текущего года предприятие займет место на территории кластера "Кировского завода". Об этом сообщили 6 мая в официальной группе завода "ВКонтакте".

Решение о переносе приняли на недавнем совете директоров. По словам гендиректора завода, Сергея Ярмилко, переезд – важный шаг для развития предприятия.

Сегодняшнее развитие "Севкабеля" невозможно в рамках текущих территориальных границ и инфраструктуры производственных помещений. Сергей Ярмилко, гендиректор завода

В следующем квартале, сообщил Ярмилко, пройдет первый этап демонтажа завода, а до конца четвертого предприятие полностью освободит занимаемую территорию.

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Видео: СЕВКАБЕЛЬ | SEVCABLE / "ВКонтакте"