В особой таможенной зоне на севере Китая произошел взрыв: есть жертва

Еще семеро рабочих доставлены в больницу.

В особой таможенной зоне на севере Китая произошел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты из издания "Синьхуа" и Центрального телевидения КНР со ссылкой на полицию. Правоохранительные органы зафиксировали мощный взрыв на объекте, относящемся к поставщику автокомпонентов TWC. Трагедия произошла в городе Тяньцзинь, расположенном на на севере страны.

На данный момент известно о нескольких пострадавших. По предварительной информации ранено семь человек. Они госпитализированы. На месте инцидента работают спасатели. Они заявили, что обнаружен погибший. Сейчас эксперты устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

Известно, что взрыв произошел около 12:50 по местному времени (07:50 по московскому времени).

США рассекретили стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону.

Фото: Pixabay.com