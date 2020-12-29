Документ реализовывался администрацией Трампа три года.

США рассекретили стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону. Документ опубликовала администрация Дональда Трампа. Из текста проекта стало известно, как именно американские ценности должны продвигаться в регионе, а также как Вашингтон планирует противодействовать Пекину с деятельности, которая подрывает суверенитет США и их партнеров. В частности, Белый дом раскрыл стратегию сотрудничества с Индией.

Известно, что размещенный на сайте администрации США документ использовался руководством страны в течение трех лет. В числе основных интересов государства значится соблюдение прав американских граждан за границей, а также сохранение экономического, военного дипломатического доступа Вашингтона к Индо-Тихоокеанскому региону.

В документе указаны цели США по основным странам региона, а также методы их достижения. Например, США хотели ускорить развитие Индии и предложить стране помощь. Речь идет о поддержке в территориальном споре между Нью-Дели и Пекином. В отношении Китая Вашингтон поставил перед собой задачу противостоять "хищнической" экономической деятельности страны. Сотрудничество также предусматривалось, если оно было выгодным для государства.

В отношении КНДР США нацелены на убеждение северокорейского лидера в том, что единственным способом выживания страны является избавление от ядерного оружия.

Найденные у Капитолия США самодельные бомбы были оснащены таймерами.

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