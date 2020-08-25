Госсекретарь отметил приверженность США "углублению и укреплению архитектуры, которая поддерживает это общее видение региона".

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал важным сближение Индо-Тихоокеанского и Трансатлантического регионов. Об этом он рассказал по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два".

По его словам, Вашингтон и Канберра "согласились с важностью поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях". Блинкен отметил приверженность США "углублению и укреплению архитектуры, которая поддерживает это общее видение региона".

Все больше и больше работаем с другими союзниками, с другими партнерами, чтобы продвигать это общее видение, которое у нас есть. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее Блинкен призвал все стороны на Ближнем Востоке сделать шаги для деэскалации.

Видео: YouTube / Defense Now