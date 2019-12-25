Шедевр будет выставлен на аукционе 30 ноября.

Картина нидерландского художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", которая считалась утерянной с 1613 года, была обнаружена в особняке в Париже. Соответствующей информацией поделились французские журналисты из новостного агентства Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление главы аукционного дома Osenat Жан-Пьера Осена. Иностранный эксперт уточнил, что произведение искусства сейчас находится в очень хорошем состоянии. Она будет выставлена на аукционе 30 ноября 2025 гола.

Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, - главное открытие для истории искусства, шедевр, забытый на века. Это редкое и неслыханное открытие, которое ознаменует мою карьеру аукциониста. Жан-Пьера Осен, глава аукционного дома

В СМИ указали, что уникальная находка была сделана во время подготовки к продаже одного из местных особняков в столице Франции. Экспертиза подтвердила подлинность картины, размеры которой составляют 105,5 на 72,5 сантиметров.

Евродепутаты по ошибке поддержали критику позиции ЕС в докладе по Украине.

Фото: YouTube / Osenat