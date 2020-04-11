В оперштабе назвали причину пробки возле клиники ФМБА в Химках

Все стационары и станции скорой помощи в Москве работают в усиленном режиме, отметили в оперативном штабе.

Днем в субботу, 11 апреля, в соцсетях стали появляться ролики, на которых запечатлены пробки из автомобилей скорой помощи у клинического центра Федерального медико-биологического агентства в Химках. Как сообщили РИА "Новости" в местном оперативном штабе, причиной этому стал большой поступающий поток пациентов с выявленным коронавирусом.

В последние дни поток сильно увеличился, а сами станционары продолжают работать в усиленном режиме, уточнили в штабе.

Ранее стало известно о смерти муфтия Ингушетии Абдурахмана Мартазанова. Появилась информация о том, что он скончался 11 апреля в местной больнице. Первичный тест при поступлении на лечение выявил наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Видео: Instagram / yu.cherepanov