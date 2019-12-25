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Муфтий Ингушетии скончался в больнице после подозрения на коронавирус
Сегодня, 17:04
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fvbykov

Муфтий Ингушетии скончался в больнице после подозрения на коронавирус

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Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на региональный минздрав.

Стало известно о смерти муфтия Ингушетии Абдурахмана Мартазанова, сообщили РИА "Новости". Появилась информация о том, что он скончался 11 апреля в местной больнице. Первичный тест при поступлении на лечение выявил наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Пострадавший находился в тяжелом состоянии, "ему подключали кислород".

Ранее мы сообщали о том, что доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что коронавирус "явно щадит" Россию. По мнению врача, тот факт, что российская медицина делает упор на стационары, а не на первичное звено, делает её более приспособленной к экстремальной ситуации. Мясников уверяет, что в России в разы больше больничных коек на душу населения, чем в странах Европы.

Фото: Pixabay

Теги: ингушетия, коронавирус, муфтий, смерть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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