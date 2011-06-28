В октябре объёмы ввода новостроек в Петербурге снизились на 50%

Площадь квартир в этих ЖК по сравнению с октябрем 2021 года уменьшилась на 63%.

В октябре этого года застройщики Петербурга вывели на рынок на 50% меньше жилых комплексов, чем годом ранее. Об этом во вторник, 15 ноября, пишет РБК со ссылкой на специалистов Единого ресурса застройщиков.

За октябрь на петербургский рынок вывели шесть объектов, что составляет 1,41 тыс. квартир общей площадью 75,2 тыс. кв. метров. По сравнению с октябрём прошлого года число новых объектов уменьшилось на 46%.

Площадь квартир в этих ЖК по сравнению с октябрем 2021 года уменьшилась на 63%. Петербург находится на 19 строчке по количеству объектов, выведенных на рынок за месяц.

Тенденция к снижению объёмов строительства в Петербурге продолжается с весны 2022 года. Если раньше девелоперы запускали проекты и открывали продажи, то теперь они их останавливают до стабилизации ситуации. Как правило, "заморозка" касается проектов, которые находятся на этапе финансирования или на нулевом цикле строительства.

Ранее на треть сократился объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга. Наибольший объём вложений пришёлся на площадки под девелопмент — около 42 млрд рублей (48%), а также на офисную недвижимость — около 20 млрд рублей (38%). При этом инвестиции в складской и гостиничный сегменты в Петербурге увеличились на 55% каждый и составили 8 и 5,6 млрд соответственно.

Фото: Piter.tv