На треть сократился объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга

Наибольший объём вложений пришёлся на площадки под девелопмент — около 42 млрд рублей (48%), а также на офисную недвижимость — около 20 млрд рублей (38%).

За 9 месяцев общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга превысил 76 млрд рублей. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в понедельник, 14 ноября, пишут аналитики петербургского офиса консалтинговой компании NF Group.

Наибольший объём вложений пришёлся на площадки под девелопмент — около 42 млрд рублей (48%), а также на офисную недвижимость — около 20 млрд рублей (38%). При этом инвестиции в складской и гостиничный сегменты в Петербурге увеличились на 55% каждый и составили 8 и 5,6 млрд соответственно.

Напомним, что вторая волна продажи квартир с пометкой "срочно" стартовала в Петербурге. Как пишет РБК, найти покупателей недвижимости как можно скорее рассчитывают 12,5 тыс. собственников, а в целом доля объявлений о срочной продаже достигла максимума за 3 года. Как отмечают аналитики, подобных объявлений было меньше на 85% в начале марта. За последние 3 года показатель возрос почти на 30%. Помимо Северной столицы, лидерами в стране по числу объявлений о срочной продаже квартир стали Краснодар (1,7 тыс.), Подмосковье (1,4 тыс.), Москва (1,3 тыс.).

Ранее мы писали, что спрос на загородное жильё падает в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.tv

