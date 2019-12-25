Спрос на загородное жильё падает в Петербурге и Ленобласти

Предложение также сократилось на 16 тыс. лотов, 92% из них относятся к участкам без подряда.

Показатели спроса на загородную недвижимость в Петербурге и Ленобласти снизились до допандемийных уровней. Об этом свидетельствуют данные консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

Так, за III квартал было продано 1,8 тыс. лотов: это ниже прошлогодних показателей на 43%. В общей сложности за последние 9 месяцев продано 6,5 тыс. объектов всех видов, то есть, показатель снизился на 28% в в сравнении с 2021-ым. Упал и объём предложения – сокращение составило 16 тыс. лотов, 92% из которых относятся к участкам без подрядов.

Изменить ситуацию может только налаживание ипотечных инструментов на рынке загородной недвижимости, полагают аналитики. Сейчас доля займов в структуре сделок девелоперов составляет от 25 до 80%.

Ранее мы сообщили о том, что в ноябрьские праздники петербургские отели отличились рекордной загрузкой.

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