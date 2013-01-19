Вторая волна продажи квартир с пометкой "срочно" стартовала в Петербурге

Продать недвижимость как можно быстрее намерены 12,5 тыс. собственников в крупных российских городах.

Количество объявлений о продаже квартир с пометкой "срочно" продолжает расти в Петербурге. Такая же ситуация складывается в других крупных городах России. Как пишет РБК, найти покупателей недвижимости как можно скорее рассчитывают 12,5 тыс. собственников, а в целом доля объявлений о срочной продаже достигла максимума за 3 года.

Как отмечают аналитики, подобных объявлений было меньше на 85% в начале марта. За последние 3 года показатель возрос почти на 30%.

Помимо Северной столицы, лидерами в стране по числу объявлений о срочной продаже квартир стали Краснодар (1,7 тыс.), Подмосковье (1,4 тыс.), Москва (1,3 тыс.).

Ранее мы сообщили о том, что спрос на загородное жильё падает в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Pxhere