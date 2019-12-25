В октябре может состояться релиз Windows 11

Официально было объявлено, что обновление появится на "праздниках".

В Microsoft намекнули, что релиз Windows 11 может состояться 20 октября. ОС была представлена несколько дней назад.

В компании заявили ранее, что обновление должно появится "на праздниках" в 2021 году. Позже представитель Microsoft Team упомянул, что "не может дождаться октября". В связи с этим предполагается, что релиз может состояться в октябре.

По сообщениям СМИ, Microsoft хочет выпустить Windows 11 в октябре. Магазин Walmart также упомянул октябрь.

Ранее мы писали, что Microsoft представила геймпады Xbox, выполненные в тематике фильма "Космический джем: Новое поколение".

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