  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В октябре может состояться релиз Windows 11
Сегодня, 16:27
122
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В октябре может состояться релиз Windows 11

0 0

Официально было объявлено, что обновление появится на "праздниках".

В Microsoft намекнули, что релиз Windows 11 может состояться 20 октября. ОС была представлена несколько дней назад.

В компании заявили ранее, что обновление должно появится "на праздниках" в 2021 году. Позже представитель Microsoft Team упомянул, что "не может дождаться октября". В связи с этим предполагается, что релиз может состояться в октябре.

По сообщениям СМИ, Microsoft хочет выпустить Windows 11 в октябре. Магазин Walmart также упомянул октябрь.

Ранее мы писали, что Microsoft представила геймпады Xbox, выполненные в тематике фильма "Космический джем: Новое поколение".

Фото: pixabay 

Теги: microsoft, релиз windows 11
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии