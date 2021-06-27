Xbox представила геймпады в стиле "Космического джема"

Они поступят в продажу ограниченным тиражом 8 июля.

Компания Microsoft представила геймпады Xbox, выполненные в тематике анимационного фильма "Космический джем: Новое поколение". Об этом информирует веб-ресурс iXBT.com.

Сообщается, что новинки приурочены к выходу мультфильма, который был запланирован еще в 1996 году. Он выйдет в прокат 16 июля 2021 года.

Геймпады The Space Jam: A New Legacy Exclusive Xbox Wireless Controller будут доступны в трёх версиях: Tune Squad, Server-verse и Goon Squad. Они поступят в продажу ограниченным тиражом 8 июля. Стоимость составит около 70 долларов.

Сообщается, что новинки могут работать как с консолями Xbox One и Series, так и с операционной системой Windows 10. Также они могут работать с Android-устройствами посредством Bluetooth. Позже появится возможность подключить геймпады и к устройствам на iOS.

Ранее Microsoft представила новую операционную систему Windows 11.

Видео: Youtube/Xbox