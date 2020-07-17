В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition. Об этом сообщил портал IGN.
Компания заявила, что соответствующее решение было принято для того, чтобы перейти к производству следующего поколения консолей. Microsoft отметила, что Xbox One S продолжат выпускать.
Отмечается, что несмотря на прекращение производства у некоторых продавцов имеются значительные запасы соответствующих приставок.
Ранее мы сообщали о том, что Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.
Видео: Youtube/Xbox
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