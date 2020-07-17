Самая мощная консоль текущего поколения, Xbox One X, поступила в продажу меньше трёх лет назад.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition. Об этом сообщил портал IGN.

Компания заявила, что соответствующее решение было принято для того, чтобы перейти к производству следующего поколения консолей. Microsoft отметила, что Xbox One S продолжат выпускать.

Отмечается, что несмотря на прекращение производства у некоторых продавцов имеются значительные запасы соответствующих приставок.

Ранее мы сообщали о том, что Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.

Видео: Youtube/Xbox