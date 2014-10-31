Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Она станет доступной для всех пользователей в ближайшие месяцы.

Компания Microsoft официально представила новую операционную систему Windows 11.

Презентация прошла во время онлайн-мероприятия компании. Новая Windows представила обновленный дизайн интерфейса. Теперь меню "Пуск" будет расположено в центре панели задач. Некоторые элементы полупрозрачности были позаимствованы у версии Windows 7. Иконки встроенных приложений и сервисов получили закругленные формы.

Кроме того, благодаря набору быстрых команд пользователи Windows 11 могут быстрее получить доступ к большинству сайтов через упорядочивание окон приложений. Новая операционная система также поддерживает работу приложений из Android. В ближайшие месяцы она станет доступной для всех пользователей.

Ранее мы сообщали, что обладатели Windows 7 смогут бесплатно перейти на Windows 11.

Видео: YouTube / Windows