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Обладатели Windows 7 смогут бесплатно перейти на Windows 11
Сегодня, 13:33
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Обладатели Windows 7 смогут бесплатно перейти на Windows 11

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Версия Windows 11 еще не была официально анонсирована.

Обладатели Windows 7 и 8.1 смогут полностью бесплатно перейти на Windows 11. Такие выводы сделали исследователи XDA Developers.

Эксперты подчеркивают, что на Windows 11 бесплатно смогут перейти также обладатели Windows 8, но прежде нужно будет обновить версию до 8.1.

Напомним, что с начала января 2020 года поддержка Windows 7 была прекращена.

Ранее мы писали, что было опубликовано видео с дизайном будущей операционной системы Windows 11. В новой версии обновили меню "Пуск". А значки переместили в среднюю часть панели задач. 

Фото: The Verge

 

Теги: windows 11, windows 7, новая версия windows
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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