Стала известна дата выхода Windows 11

С этого дня на новые компьютеры станут загружать новую ОС.

На сайте Microsoft сообщается, что 5 октября выйдет Windows 11. С этого дня начнется развертывание бесплатного обновления для всех пользователей.

В сообщении говорится, что в этот же день ОС нового поколения будет загружена на новые компьютеры, которые доступны в рознице. Однако процесс развертывания будет поэтапным. В первую очередь новая ОС станет доступна для владельцев новых компьютеров. Предположительно, до осени 2022 года должен будет пройти полный цикл обновления.

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