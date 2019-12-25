В Windows 11 будет тяжело изменить браузер по умолчанию

Выбрать браузер можно будет во время установки.

В Windows 11 будет усложнен процесс выбора браузера по умолчанию. Об этом сообщает The Verge.

По информации издания, с выбором можно будет определиться во время установки браузера. Если пользователь забудет установить галочку "Всегда использовать это приложение", изменить настройки будет очень тяжело. Отметим, что браузером по умолчанию считается Microsoft Edge.

При этом разработчики браузеров Chrome и Firefox осудили такой шаг со стороны компании. Они призывают облегчить выбор браузера по умолчанию.

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