  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новая Windows 11 будет недоступна для некоторых устройств
Сегодня, 16:37
102
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Новая Windows 11 будет недоступна для некоторых устройств

0 0

Новая ОС была представлена в июне этого года.

Разработчик ПО Microsoft решил сузить линейку устройств, которые поддерживают новую операционную систему Windows 11. Об этом сообщает 3DNews.

Так, корпорация решила заблокировать возможность установки новой ОС на старых компьютерах. Устройства должны обладать минимальными системными требованиями.

Сообщается, что владельцы Windows 10 смогут бесплатно обновить программу до Windows 11.

Разработчики уточняют, что будут идентифицировать совместимость устройств с ОС через данные телеметрии.

Фото: pixabay

Теги: microsoft, windows 10, windows 11
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии