Опубликован дизайн интерфейса Windows 11

Старший редактор сетевого издания The Verge Том Уоррен опубликовал видео с дизайном будущей операционной системы Windows 11. В ролике представлен интерфейс разрабатываемой ОС. Информация появилась на странице в Twitter Уоррена.
В видео представлено обновленное меню "Пуск". Значки приложений будут перемещены в среднюю часть панели задач, окна имеют закругленные углы. Также отмечается, что в новой ОС будут изменены звуки.
Уоррен заметил, что в Windows 11 будет возможно быстро передвигать окна программ в разные углы рабочего стола. Благодаря этому пользователи смогут работать сразу в нескольких приложениях.
Компания Microsoft пока не подтвердила подлинность видео Уоррена.
Ранее Microsoft анонсировала выход "следующего поколения Windows".
Фото: The Verge
Видео: Twitter / Tom Warren
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