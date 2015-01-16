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Опубликован дизайн интерфейса Windows 11

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В Microsoft пока не подтвердили подлинность данной информации.

Старший редактор сетевого издания The Verge Том Уоррен опубликовал видео с дизайном будущей операционной системы Windows 11. В ролике представлен интерфейс разрабатываемой ОС. Информация появилась на странице в Twitter Уоррена.

В видео представлено обновленное меню "Пуск". Значки приложений будут перемещены в среднюю часть панели задач, окна имеют закругленные углы. Также отмечается, что в новой ОС будут изменены звуки.

Уоррен заметил, что в Windows 11 будет возможно быстро передвигать окна программ в разные углы рабочего стола. Благодаря этому пользователи смогут работать сразу в нескольких приложениях.

Компания Microsoft пока не подтвердила подлинность видео Уоррена.

Ранее Microsoft анонсировала выход "следующего поколения Windows".

Фото: The Verge

Видео: Twitter / Tom Warren

Теги: microsoft, windows, операционная система
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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