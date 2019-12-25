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Microsoft анонсировала выход «следующего поколения Windows»
Сегодня, 16:15
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Microsoft анонсировала выход «следующего поколения Windows»

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Выпуск полноценных тестовых сборок Windows 10 был приостановлен.

Microsoft в начале этого месяца анонсировала выход анонсе "следующего поколения Windows". Выходи состоится 24 июня в рамках специального мероприятия.

Стало известно, что разработчики приостановили выпуск полноценных тестовых сборок Windows 10 для участников инсайдерской программы, заменив их обычными накопительными обновлениями.

Предполагается, что Microsoft готовит крупное обновление платформы. По сообщениям СМИ, компания может даже представить полноценную Windows 11.

Фото: pixabay 

Теги: microsoft, windows 11
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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