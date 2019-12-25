Microsoft скоро представит крупнейшее обновление Windows

Компания представит операционную систему "Windows нового поколения ".

Глава корпорации Сатья Наделла на конференции для разработчиков Build 2021 заявил, что Microsoft вскоре представит самое масштабное обновление Windows за последнее десятилетие.

По его словам, для Windows-разработчика теперь появится больше возможностей.

"Мы будем рады любому творцу, которому нужна самая инновационная, новая и открытая платформа для создания, распространения и монетизации приложений", — сказал он.

Предполагается, что речь может идти о Microsoft Store. Корпорация может ослабить правила, касающиеся допуска в каталог приложений, и сделать условия для разработчиков более выгодными.

Релиз новой версии должен состояться не раньше осени этого года. Компания, вероятно, обновит и дизайн некоторых ключевых элементов. Изменят вид меню "Пуск", режима планшета, "Центра уведомлений" и "Проводника".

Фото: pixabay