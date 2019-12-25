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В окрестностях Соснового Бора вновь замечен смерч
Сегодня, 16:50
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В окрестностях Соснового Бора вновь замечен смерч

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Воронку было видно с городского пляжа. Очевидцы утверждают, что её наблюдали в районе мыса Устинского.

Утром воскресенья, 31 июля, жители Соснового Бора снова заметили смерч близи от города. Об этом сообщается в социальных сетях. 

Свидетели наблюдали природное явление с городского пляжа у мыса Устинского. Воронка приближалась к деревне Ручьи, резко сменила направление и направилась к  ЛАЭС. Примерно в 9:31 она возвысилась на 200 метров к берегу.

Напомним, что ранее аналогичные природные явления были замечены жителем Соснового Бора. Тем не менее, по словам синоптика Александра Колесова, полноценными смерчами их назвать нельзя. Специалист охарактеризовал уведенное как  "сложный погодный процесс".

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы предложили вернуть историческое название Финскому заливу.

Фото: ВКонтакте / Радио Балтийский Берег (Игорь Никитин)

Теги: ленинградская область, природное явление, смерч, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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