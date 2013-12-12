Петербуржцы предложили вернуть историческое название Финскому заливу

В Северной столице предлагают вернуть Финскому заливу его историческое название Котлино озеро в связи с многочисленными отказами Финляндии в выдаче виз россиянам. Такая инициатива появилась на всемирном сайте петиций.
Опубликовавший предложение горожанин отмечает, что Финляндия входит в список недружественных стран, поэтому ее упоминание можно убрать из названия водоёма.
Однако по словам депутата петербургского ЗакСа и члена топонимической комиссии Алексея Цивилева, решение о новом названии принималось ещё Петром I. Поскольку акватория не относится к городской территории, решение о любых изменениях могут вынести лишь в Росреестре.
Ранее мы сообщили о том, что на выходных в Петербурге заметили двойную радугу.
Фото: Piter.TV
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