Петербуржцы предложили вернуть историческое название Финскому заливу

Водоём назывался "Котлин озеро" до его переименования Петром I.

В Северной столице предлагают вернуть Финскому заливу его историческое название Котлино озеро в связи с многочисленными отказами Финляндии в выдаче виз россиянам. Такая инициатива появилась на всемирном сайте петиций.

Опубликовавший предложение горожанин отмечает, что Финляндия входит в список недружественных стран, поэтому ее упоминание можно убрать из названия водоёма.

Однако по словам депутата петербургского ЗакСа и члена топонимической комиссии Алексея Цивилева, решение о новом названии принималось ещё Петром I. Поскольку акватория не относится к городской территории, решение о любых изменениях могут вынести лишь в Росреестре.

Ранее мы сообщили о том, что на выходных в Петербурге заметили двойную радугу.

Фото: Piter.TV