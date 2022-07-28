Синоптик Колесов объяснил появление "смерчей" в Сосновом Бору

В Сосновом Бору накануне заметили нечто, похожее на смерч. Воронка повисла над Финским заливом. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал "Петербургскому дневнику", что это был лишь "сложный погодный процесс", но все-таки не смерч.

Это облачность такая, это хвостики у облака. Но это не смерчи, так как ветра сильного там нет. На Финском заливе такое часто замечают в разные годы. В конвективном облаке образуются сильные восходящие потоки, и усиливается ветер под облаком. Очень сложный процесс, но в полноценный смерч такой "хвост" не развивается. Александр Колесов.

В пятницу, 29 июля, в Петербурге ожидаются ливни, грозы, ветер порывами до 15 м/с.

Фото: Telegram / Мой Сосновый Бор / Андрей Андреевич, Татьяна Амелина