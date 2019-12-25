В офисном здании в Гамбурге произошел взрыв

Пострадал один человек.

В офисном здании в немецкого города Гамбург произошел взрыв. Об этом сообщили местным журналистам официальные источники в правоохранительных органах. По данным полиции, конструкция получила значительные повреждения. Пострадавшим а данный момент считается один человек.

Известно, что инцидент зафиксирован на территории района Бармбек. Причины и обстоятельства взрыва уточняются. Дорога Гамбургер-штрассе перекрыта спасателями для движения транспорта.

В правительстве ЦАР подтвердили гибель трех россиян.

Фото: Twitter/Ларс Ebner