В правительстве ЦАР подтвердили гибель трех россиян

Посольство РФ проверяет информацию.

Посольство России в ЦАР проверяет информацию о гибели трех россиян. Об этом журналистам сообщили дипломаты. Ранее официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги подтвердил информационным агентствам сведения о взрыве на территории Центральноафриканской Республики. В результате трагедии, согласно официальным сведениям от руководства ЦАР, скончались тро граждан РФ, а также двое местных полицейских.

Взрыв зафиксирован на территории деревни Бандиба, расположенной на северо-западе страны. Пострадали пятеро человек. Мины в регионе установили вооруженные повстанцы. На них подорвались два полицейских транспортных средства.

Да, это информация, которую мне предоставила несколько часов назад полиция. министр связи ЦАР "РИА Новостям"

Российская дипломатическая миссия в ЦАР проверяет данные о смерти трех граждан РФ, являющихся инструкторами. На данный момент представители ведомства не могут подтвердить факт гибели соотечественников.

Власти ЦАР отреагировали на расследование RFI о российских специалистах.

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