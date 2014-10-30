В стране призвали провести расследование, а не верить слухам.

Власти ЦАР отреагировали на расследование RFI о российских специалистах. Ранее французские СМИ разместили материал под названием "В ЦАР жертвы российских бесчинств заговорили". В тексте статьи упоминается о злоупотреблениях со стороны военнослужащих против мирного населения. В частности, авторы заявили о произвольных задержаниях гражданских, пытках и насильственных "исчезновениях" подозреваемых, других нарушений прав человека.

Мы считаем, что это организованные действия против нашей страны с очень четкой целью — просто остановить продвижение вооруженных сил и наших союзников в освобождении нашей страны. Анж Максим Казагуи, пресс-секретарь правительства ЦАР

В ЦАР заметили, что журналисты не заставят принять на веру обвинения против Вооруженных сил страны и союзных государств. Власти призвали провести реальное расследование, а не ориентироваться на якобы свидетельства очевидцев. Напомним, что 31 марта комиссия ООН выразила озабоченность нарушением прав человека в ЦАР. В самой стране поставили под сомнение обоснованность обвинений.

В ЦАР три миротворца ООН погибли в результате нападения.

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