Андрей Ермак сообщил о давлении на Запад ради военной помощи.

Вооруженные силы Украины испытывают дефицит средств противовоздушной обороны. Соответствующей информацией с местными журналистами в эфире всеукраинского телемарафона поделился руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Иностранный чиновник добавил, что власти не прекращают просить и требовать от коллективного Запада новые поставки натовского вооружения. В Киеве считают, что на текущий момент нельзя говорить о том, что небо в стране полностью защищено.

Сегодня каждая единица средств ПВО все же защищает небо... Повторюсь, этого недостаточно, и сегодня мы (не останавливаемся, чтобы говорить с партнерами, просить и требовать, потому что этого не хватает. Поэтому мы не можем говорить, что сегодня украинское небо полностью защищено. Андрей Ермак, глава офиса Зеленского

Ранее российский президент Владимир Путин упоминал о том, что страны-члены Североатлантического военного альянса дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а также, они принимают решение о том, следует ли им прямо вовлекаться в региональный конфликт между Киевом и Москвой.

Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит.

Фото и видео: YouTube / Факти ICTV