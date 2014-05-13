В офисе украинского президента объяснили, для чего Киеву представители РФ на саммите.

Приглашение российских делегатов на саммит по Украине не означает начало переговоров между киевским режимом и Москвой. Соответствующее заявление местным журналистам в интервью с журналистами местного издания сделал руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Иностранец добавил, что основной целью мероприятия будет передача российским представителям киевского плана по завершению регионального кризиса.

Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идет совершенно не об этом. Андрей Ермак, глава офиса Зеленского

Напомним, что украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине с официальным рабочим визитом, в разговоре со своим китайским коллегой Ван И указал на то, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной".

Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией.

Фото и видео: YouTube / Європейська правда