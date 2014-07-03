Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

В офисе украинского президента отказались идти на территориальные уступки.

Киевский режим на данный момент не видит смысла в переговорах с российским руководством. Соответствующее заявление местным журналистам на брифинге сделал руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Иностранный чиновник заметил, что сейчас власти страны не готовы идти на территориальные уступки Москве и не согласятся на новые минские соглашения.

Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине. Андрей Ермак, глава офиса Зеленского

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский в последнее время все чаще публично заявлял о необходимости переговоров с Россией. В интервью британскому телеканалу он допустил возможность дипломатических контактов с представителями Кремля, в том числе с главой государства Владимиром Путиным.

Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак.

Фото и видео: YouTube / Європейська правда