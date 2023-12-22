Андрей Ермак оценил западных политиков, которые помогают стране стать частью Североатлантического военного альянса.

Киевский режим собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО. Соответствующее заявление местным журналистам на брифинге сделал руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Чиновник дополнительно представил участников группы, которые остаются уважаемыми и мощными людьми в своих странах, а также обладают значительным влиянием.

Эта новая группа, только что у нас закончилась первая Zoom-встреча с участниками этой группы, ее целью в первую очередь является работа со странами-участниками НАТО, работа с экспертным окружением, политическим окружением, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нашему продвижению на этом пути. Андрей Ермак, глава офиса Зеленского

В списке значатся бывший литовский президент Даля Грибаускайте, экс-глава Польши Александр Квасневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, бывший американский государственный секретарь Хилари Клинтон и другие известные личности.

Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України