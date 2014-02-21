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Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного

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Андрей Ермак не смог прокомментировать информацию в местной прессе.

У офиса украинского президента Владимира Зеленского нет информации о планах по замене главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Соответствующее заявление глава офиса Андрей Ермак сделал в ходе интервью с журналисткой Натальей Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти или вражды.

Я не слышал об этом. У меня нет такой информации.

Андрей Ермак, глава офиса главы Украины

Напомним, что ряд украинских и западных СМИ написали о вероятном конфликте между главой государства и главкомом армии киевского режима. Американские журналисты из газеты The Washington Post отмечали, что Валерий Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Владимира Зеленского в том случае, если решит начать политическую карьеру. 

В офисе Зеленского назвали четыре условия для проведения президентских выборов.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук

Теги: андрей ермак, валерий залужный, всу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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