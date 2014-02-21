В офисе Зеленского назвали четыре условия для проведения президентских выборов

Андрей Ермак заявил, что у страны есть более важные задачи.

Президентские выборы пройдут на Украине, как только появится возможность организовать такие мероприятия с учетом "четырех приоритетных условий". иевского режима уже пробежала, а теперь бойцам осталась самая трудная дистанция. Соответствующее заявление местный чиновник сделал в ходе интервью с журналисткой Натальей Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти или вражды. Гость программы заметил, что речь идет о требовании по тому, что выборы должны быть признаны международным сообществом демократичными. Далее военнослужащие должны получить возможность проголосовать. Эту же услугу требуется предоставить всем гражданам, которые покинули страну. При этом расходы на организацию и проведение выборов не должны ложиться на бюджет страны.

Как только такая возможность появится, в тот же момент президент сделает все, чтобы выборы состоялись. Для него очень важны эти четыре пункта. <...> Если сегодня наши партнеры придут и скажут, что помогут нам выполнить эти четыре условия, власти готовы хоть сегодня. Андрей Ермак, глава офиса Зеленского

Андрей Ермак признал, что западные партнеры задают чиновникам из Киева вопросы о том, что власти думают о проведении выборов. Однако при этом союзники не оказывают никакого давления на Украину. Андрей Ермак указал на то, что он лично про выборы не думает, так как у него сейчас есть более важная задача.

Глава офиса Зеленского считает, что в высшем руководстве Украины нет коррупции.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук