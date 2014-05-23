Андрей Ермак оценил борьбу со взяточниками в стране.

Высшее руководство на Украине не является коррумпированным, и никто из иностранных партнеров не ведет подобных разговоров. Соответствующее заявление местный чиновник сделал в ходе интервью с журналисткой Натальей Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти или вражды. Таким образом гость программы ответил на вопрос о том, упрекал ли кто-то из международных партнеров Владимира Зеленского или его офис во взяточничестве. Спикер пояснил, что киевский режим не является самым коррумпированным в мире, а такие предположения являются лишь пропагандистским нарративом от России.

Я всегда говорю, что вы про нас за все эти годы знаете больше, чем мы сами про себя. Ни я, ни президент е являемся людьми коррумпированными. Поэтому никогда таких разговоров не велось <...>. Нет человека, который сказал бы, что у нас коррумпированный президент. Андрей Ермак, глава офиса главы Украины

Чиновник признал, что коррупция в стране существует, однако правоохранительные органы с ней борются.

Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на сто метров.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук