В офисе президента Украины оценили ход конфликта с Москвой.

Руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил региональный конфликт между Киевом и Москвой с забегом на 100 метров, где 70 метров армия киевского режима уже пробежала, а теперь бойцам осталась самая трудная дистанция. Соответствующее заявление местный чиновник сделал в ходе интервью с журналисткой Натальей Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти или вражды.

Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Андрей Ермак признал, что никто точно не знает, когда завершится украинский кризис. Он не исключил того, что противостояние может закончиться очень внезапно.

Захарова назвала контрпродуктивной встречу "копенгагенского формата" по Украине на Мальте.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук