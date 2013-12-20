В МИД РФ оценили перспективы мероприятия без участия России.

Москва считает контрпродуктивной встречу "копенгагенского формата" по Украине на Мальте, так как она не имеет никаких перспектив. Аналогичная судьба затронет все подобные мероприятия, которые не приглашают для участия Россию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Не может не вызвать сожаления, что Мальта, на протяжении многих десятилетий делавшая в своей внешнеполитической линии акцент на строгом нейтралитете в военно-политических вопросах, сегодня представляет площадку для сугубо ангажированного и откровенно антироссийского мероприятия. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что международная встреча по Украине на Мальте состоится 28 по 29 октября. Ранее сообщалось, что глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками украинских властей проведение октябрьского заседания советников глав государств по национальной безопасности на Мальте.

Захарова обвинила Киев в желании разжечь военные конфликты на Кавказе и в Приднестровье.

Фото и видео: МИД России