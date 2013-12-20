Захарова обвинила Киев в желании разжечь военные конфликты на Кавказе и в Приднестровье

В МИД РФ оценили заявления Алексея Данилова и Владимира Зеленского.

Мария Захарова обвинила киевский режим в желании разжечь военные конфликты на Кавказе и в Приднестровье. Соответствующее заявление официальный представитель российского министерства по иностранным делам сделалала в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве. Дипломат пояснила, что местная хунта занимается подстрекательством к развязыванию нового вооруженного конфликта за пределами своей страны.

В Киеве по-прежнему грезят мечтой об открытии, как они говорят, "второго фронта" против России. Секретарь СНБО Алексей Данилов вслед за Зеленским, недавно призывавшим Грузию начать подобные боевые действия, адресовал аналогичный призыв властям Молдавии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, что ответили в ООН на вопросы России по поводу Бучи.

Фото и видео: МИД России