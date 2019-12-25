В офисе Зеленского назвали все пять вопросов для всеукраинского опроса

Четвёртый вопрос — о легализации каннабиса в медицинских целях.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал все пять вопросов для всеукраинского опроса, на которые граждане должны будут ответить 25 октября во время местных выборов.

По его словам, первый вопрос будет о том, согласны ли украинцы с тем, что коррупцию в особо крупных размерах следует наказывать пожизненным тюремным заключением. Второй вопрос касается того, поддерживают ли граждане с созданием свободной экономической зоны на Донбассе.

В третьем вопросе украинцев спрашивают — согласны ли они с тем, что количество народных депутатов следует сократить до 300. Четвёртый вопрос — о легализации каннабиса в медицинских целях, для сокращения числа тяжело больных.

Пятый вопрос касается поддержки гражданами права Украины на использование гарантий безопасности.

Определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Ранее на Украине рассмотрят введение за коррупцию пожизненного заключения.

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