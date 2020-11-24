В новом трейлере Marvel’s Midnight Suns показали Венома и Призрачного Гонщика

Релиз игры намечен на 7 октября.

В новом трейлере Marvel"s Midnight Suns создатели показали Венома и Призрачного Гонщика. Презентация проекта в духе XCOM состоялась на мероприятии Summer Game Fest. На кадрах можно увидеть большое количество известных персонажей. Также разработчики поделились с пользователями официальной датой выхода тайтла. Релиз запланирован на 7 октября 2022 года.

В новом ролике игроки заметили Венома, Человека-паука, Блэйда и других героев. Судя по всему, у них будут проблемы с неизвестной новой злодейкой. Также опубликован геймплей проекта. В нм команда из супергероев сражается против Падшего Венума - более агрессивной и усиленной версией обычного Венума.

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment