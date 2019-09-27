В новом мультфильме суперагент Уилл Смит станет голубем

Опубликован третий трейлер мультфильма "Камуфляж и шпионаж".

На YouTube-канале киностудии 20th Century Fox появился новый ролик картины, в озвучке которой приняли участие актеры Уилл Смит и Том Холланд. Режиссер мультфильма – Ник Бруно.

По сюжету талантливый суперагент (Уилл Смит) по замыслу ученого неожиданно становится голубем, потому что птица не станет подозреваемой в шпионаже.

Отметим, что в основе сценария ленты лежит короткометражный мультфильм 2009 года под названием "Голубь: Невыполнимо".

Недавно стало известно, что персонаж Тома Холланда примет участие еще в двух фильмах киностудии Marvel, связанных с Человеком-Пауком.

Видео: 20th Century Fox / YouTube